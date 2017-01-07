الجيش الوطني يحرر المندب ويحاصر المليشيات في معسكر العمري جنوب ذوباب

تمكن الجيش الوطني اليوم السبت من تحرير مناطق شمال مديرية المندب، وتقدم نحو مواقع مليشيات الحوثي وصالح جنوب ذوباب غربي محافظة تعز.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن الجيش الوطني تمكن صباح السبت من تطهير جبال وقرى شمال المندب، ومفرق العمري وجبل الشبكة جنوب ذوباب غربي تعز بالتزامن مع تطهير منطقة كهبوب في مديرية المضاربة غرب لحج.

وبحسب المصدر، تتواصل المعارك الآن بين قوات الجيش الوطني والمليشيات الإنقلابية في جبال الخزان ومحيط معسكر العمري بالتزامن مع تمشيط منطقة المنصورة جنوب الوازعية غرب تعز.

وأطلق الجيش الوطني فجر السبت عملية عسكرية من ثلاثة محاور، أولها كهبوب المضاربة، والحريقية في المندب، والمنصورة في الوازعية، وتمكن من التقدم في الاتجاهات الثلاثة، لافتاً إلى مواصلة الحملة العسكرية في التقدم نحو المخا، حد تعبير المصدر.

بدورها، شنت مقاتلات التحالف العربي ثلاث غارات على مواقع المليشيات في منطقة كهبوب بمديرية المضاربة، وثلاث غارات على مواقعهم في معسكر العمري.

وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مليشيات الحوثي وصالح خلال المواجهات التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح اليوم، ونتيجة ضربات طيران التحالف.