القوات الحكومية تشن عملية عسكرية ضد مخربين وقطاع طرق في محافظة الجوف

شنت عناصر الجيش والأمن صباح اليوم السبت ضد مخربين وقطاع طرق في مديرية المتون بمحافظة الجوف شمال شرق البلاد.

وحسب مصادر محلية فقد قام عناصر الجيش والأمن بحملة عسكرية استهدفت مجموعة من المخربين قطعوا الطريق في منطقة المعيميرة التابعة لمديرية المتون الواقعة تحت سيطرة قوات الحكومة الشرعية.

وسقط في المعارك قتيلين وعدة جرحى من أفراد الجيش والأمن الذين شاركوا في الحملة.

وأشارت المصادر إلى أن المعركة استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وتم ردع المخربين وفتح الطريق وسيطرت القوات الحكومية على الوضع بشكل كامل.

وأشارت المصادر إلى أن متضررين من تحرير تلك المناطق من سيطرة مليشيات الحوثي يتحولون إلى خلايا لتنفيذ أعمال تخريبية بغرض زعزعة الإستقرار في تلك المناطق.

