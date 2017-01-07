مقتل 8 جنود بينهم مسؤول عسكري كبير وإصابة 9 بمعارك ضد الحوثيين في ذوباب

قال مصادر طبية وعسكرية إن 7 من عناصر القوات الحكومية والمقاومة الشعبية بينهم مسؤول عسكري رفيع سقطوا قتلى، خلال المعارك العنيفة الدائرة في ذوباب (جنوب غرب اليمن)، اليوم السبت.

وأفاد مصدر طبي لـ«المصدر أونلاين»، إن 9 آخرين أُصيبوا بجروح متفاوتة، وإن الجرحى وصلوا إلى مستشفيات مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن).

من جهة، قال مصدر عسكري إن قائد اللواء الثالث في القوات الحكومية العميد ركن عمر الصبيحي، قُتل في ذات المعارك.

وكانت القوات الحكومية قد شنت عملية عسكرية واسعة في الساحل الجنوبي الغربي لليمن، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح، لتأمين خطوط الملاحة البحرية.