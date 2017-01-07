القوات الحكومية تقتحم معسكر العمري في ذوباب بتعز ومعارك عنيفة للسيطرة عليه

اقتحمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم السبت، معسكر العمري شمال شرق مديرية ذوباب (جنوب غرب اليمن)، الذي يسيطر عليه مسلحو جماعة الحوثيين وقوات صالح.

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن معارك عنيفة تدور داخل المعسكر، الذي يعد من أهم المواقع العسكرية للجماعة المسلحة في المنطقة الجنوبية الغربية، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وأضاف إن القوات الحكومية تسعى للسيطرة على الموقع، بينما يستميت الحوثيين للتمسك بمواقعهم.

وأشار إلى أن القوات الحكومية كانت قد سيطرت على مديرية ذوباب بشكل كامل، والجبال المطلة على المعسكر، و«الآن سنكمل السيطرة على معقل الحوثيين وقوات صالح».

وكانت القوات الحكومية قد شنت عملية عسكرية واسعة في الساحل الجنوبي الغربي لليمن، فيما شنت مقاتلات التحالف العربي عدة غارات على مواقع الحوثيين وقوات صالح، لتأمين خطوط الملاحة البحرية.