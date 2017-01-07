«ميد دريم» سفينة سياحية تسيّر أولى رحلاتها بين جزيرة سقطرى ومدينة المكلا (صور)

بدأت الحكومة اليمنية اليوم السبت، تسيير أول رحلات السفينة السياحية «ميد دريم»، بين ساحل مدينة المكلا بمحافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، وجزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي (أقصى جنوب اليمن).

وتأتي رحلة سفينة النقل السياحية بعد أسابيع من غرق سفينة تجارية كانت تقل 62 راكباً وعشرات الأطنان من المواد الغذائية، غرب جزيرة سقطرى، وأدى الحادث إلى فقدان 29 شخصاً.

وتسعى الحكومة اليمنية لتفادي حوادث غرق سفن النقل المهترئة، التي تربط الجزيرة بالمنفذ الوحيد على العالم، بعد توقف الرحلات الجوية من وإلى سقطرى منذ مطلع العام 2015.

وقال وزير الثروة السمكية فهد كفاين في حفل التدشين، إن غرق السفينة «مثل هذا الحادث صحوة كبيرة وإن كانت متأخرة للأسف ودفع بنا جميعا الى البحث عن حلول لهذه المعضلة وبدائل آمنة وهذا ما تم اليوم».

وأكد أن السماح لهذه السفينة بالإبحار جاء بعد تأكيد الجهات المختصة في سلطات الموانئ وخفر السواحل ومكتب النقل باستكمال اجراءات السلامة وتأكيد صلاحية السفينة لمثل هذه الرحلات.

وثمن الوزير جهود وكالة «قنا» للنقل بتعاونها التام مع الركاب ومراعاة ظروفهم وخاصة فيما يتعلق بسعر تذاكر الأطفال والطلاب.

وأضاف «تدشين الرحلات السياحية البحرية بداية تحول في نقل الركاب وفي المجال السياحي بشكل عام وسيمكن أهالي سقطرى بالذات من الانتقال الآمن والمريح من وإلى الجزيرة إن شاء الله».