مقتل اثنين من العناصر الإرهابية في عملية أمنية بمدينة الرياض السعودية

قال مسؤولون بوزارة الداخلية السعودية إن رجلين متهمين بصلتهما بتفجيرات وهجمات أخرى ضد السعودية قُتلا بالرصاص خلال عملية أمنية في العاصمة الرياض يوم السبت.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي إن رجل أمن أصيب في العملية التي جرت في حي الياسمين بشمال الرياض بعد أن قام المطلوبان "بإطلاق النار بكثافة في محاولة للهروب من قبضة رجال الأمن."

وقال منصور التركي وهو متحدث باسم وزارة الداخلية إن الرجلين هما طايع سالم بن يسلم الصيعري وطلال بن سمران الصاعدي.

وأضاف المسؤولون إن الصيعري كان مطلوبا بوصفه أحد أخطر المطلوبين في السعودية حيث أنه يعد خبيرا في صنع السترات الناسفة التي يستخدمها المتشددون في الهجمات الانتحارية.

ونشرت صحيفة الرياض القريبة من الحكومة اسمه بوصفه أحد المشتبه بهم في تفجير انتحاري وقع في أغسطس آب 2015 في مسجد يرتاده أفراد قوات الأمن في عسير وأسفر عن قتل 15 شخصا.

وقال المسؤولون إن الصيعري قام بعد ذلك بصنع حزامين ناسفين استخدما في تفجيرين وقعا في المدينة وجدة.

وقال العقيد بسام عطية للصحفيين إن المسؤولين أوقفوا الرجل الآخر مرتين قبل ذلك بسبب الاشتباه بتورطه في جرائم قتل في مناطق صراع.

وعثرت قوات الأمن على حزامين ناسفين وقنبلة يدوية ومواد كيماوية يُعتقد أنها تُستخدم في صنع المتفجرات في المنزل الذي كان يقيم فيه الرجلان.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية على تويتر إن الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد السعودي ووزير الداخلية زار رجل الأمن المصاب في المستشفى.