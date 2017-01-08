الحكومة تقول إن الحديث عن حرب بين اليمن والخليج مغالطة كبيرة وتستر على الانقلاب

قال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي، إن «الحديث عن حرب بين اليمن ودول الخليج وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية يحمل مغالطة كبيرة، وتستر على جريمة الانقلاب».

جاء ذك في تصريحات أدلى بها، المخلافي، خلال استقباله بمقر السفارة اليمنية بالرياض، مجموعة من طلاب جامعة هارفرد الأمريكية الذي قدموا لدراسة الاوضاع في اليمن، وفق وكالة «سبأ» الرسمية.

وأضاف «ما يروج له بخصوص وجود حرب من هذا النوع غير صحيح البتة، وتستر على جريمة الانقلاب والتدخل الإيراني، ويهدر تضحيات الشعب اليمني والشرعية الوطنية والإقليمية والعربية والدولية التي تستند لها الحكومة اليمنية والتحالف العربي في مواجهة الانقلاب».

وأشار إلى أن الحرب «تجري بين قوى انقلابية متمردة ومتطرفة دينياً وعنصرية ومناطقية ومدعومة خارحياً من إيران كطرف وحكومة شرعية معترف بها دولياً ويقف الشعب إلى جانبها ويساعدها التحالف العربي كطرف ثاني».

وتطرق الوزير المخلافي إلى عملية السلام في البلاد، وقال إن الحكومة تريد السلام وتعمل كل ما بوسعها لتحقيقه.

وقال إن العام 2017 سيكون عام السلام وإنهاء الانقلاب.

وأوضح «أن الحكومة تعمل في المرحلة الحالية على تعزيز المساعدات الانسانية وإنعاش الاقتصاد وإعادة اعمار المناطق المحررة واستكمال تحرير ما تبقى والعمل مع المجتمع الدولي من أجل تحقيق السلام».