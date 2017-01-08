«الحزام الأمني» تنسحب من بلدة امعيين في أبين بعد أيام من كمين أدى إلى مقتل جنديين

قوات الحزام الأمني تسيطر على جبل بن مسعود في يافع

قال مصدر محلي في محافظة أبين (جنوب شرق اليمن) اليوم الأحد، إن قوات الحزام الأمني التابعة لقوات الأمن اليمنية انسحبت من بلدة امعيين بمديرية لودر، بعد 3 أيام من كمين أدى إلى مقتل جنديين وإصابة آخرين.

ورّجح المصدر في المنطقة في حديثه لـ«المصدر أونلاين»، بأن يكون انسحاب القوات الأمنية مرتبط بالتحركات الجديدة والنشاط الملحوظ لعناصر تنظيم القاعدة في البلدة.

وأضاف إن عناصر من تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، عادوا للظهور مجدداً في بعض البلدات وعلى بعض الجبال.

وكانت القوات الحكومية بإسناد من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد شنت عملية عسكرية أفضت لتحرير محافظة أبين من عناصر التنظيم المتطرف.