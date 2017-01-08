وصف الأساتذة المطالبين برواتبهم بالمرتزقة.. نائب رئيس جامعة إب: الإضراب خيانة عقوبتها الإعدام

هدد نائب رئيس جامعة إب (وسط اليمن) المُعين من قبل جماعة الحوثيين زملاءه الأكاديميين بالإعدام في حال فكروا بالإضراب، كما وصفهم بـ«المرتزقة».

ورداً على دعوات الإضراب التي بدأت تُطرح في جامعة إب على غرار جامعتي صنعاء وذمار، قال أكرم الوشلي الذي عينه الحوثيون نائباً لرئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع «فيس بوك» أمس السبت إن «الإضراب وقت الحرب خيانة عظمى تستدعي الإعدام».

واعتبر من يدعون إلى الإضراب من أساتذة الجامعة مرتزقة ويجب أن يتم نقلهم إلى مارب أو عدن في أي بلد في العالم، وأضاف الوشلي «وأنا اقول يكفي تلفلفوا مرتزقة النقابات الجامعية وتكبوهم في أقرب منفذ للمرتزقة نحو مأرب او عدن ليذهبوا هناك يتمتعوا بما يتمتع به عبيد بني سعود ومرتزقتهم».

وجاءت هذا الهجوم والتهديدات بحق أساتذة الجامعة كمحاولة لإرهاب كل من يفكر باستخدام وسائل الاحتجاج السلمية المعروفة في العالم كله والتي من ضمنها الإضراب عن العمل.

يذكر أن الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح لم يتسلموا رواتبهم منذ أكثر م أربعة أشهر ومن ضمنهم أساتذة الجامعات.

وبدأ أساتذة جامعة صنعاء مطلع الأسبوع الماضي الاحتجاجات برفع الشارات الحمراء للمطالبة بصرف رواتبهم ونفذوا إضراباً جزئياً عن العمل، وأعلنوا منذ صباح أمس السبت الدخول في مرحلة الإضراب الشامل.

كما بدأ أساتذة جامعة ذمار خطوة مماثلة وتداعى بعض العاملين في القطاع التربوي للإضراب إلا أن المعلمين في المدارس الأساسية والثانوية يتعرضون لضغوطات وتهديدات بالسجن في حال توقفوا عن العمل.

ويؤثر غياب وضعف وتسييس النقابات في اليمن بشكل كبير على قدرة الموظفين اليمنيين على تنفيذ احتجاجات مطلبية وتحقيق الضغط الكافي للحصول على حقوقهم.

يذكر أن رئيس الحكومة الشرعية أعلن أمس الأول الجمعة استعداد حكومته صرف الرواتب في كافة المحافظات بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بشرط قبولهم بالتعامل مع البنك المركزي في عدن وتوريد إيرادات الدولة إلى البنك ليتمكن البنك المركزي من الوفاء بكل التزاماته.