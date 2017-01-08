طيران التحالف يكثف غاراته على مواقع المليشيات في ذوباب والمخا غرب تعز

جدد طيران التحالف العربي اليوم الأحد غاراته على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في مديريتي المخا وذوباب غربي محافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن مقاتلات التحالف شنت ست غارات ظهر اليوم على مواقع المليشيات في كورنيش مدينة المخا ومحطة التحلية.

كما شن طيران التحالف غارتين قبل حوالي ساعة على مواقع المليشيات بمنطقة الجديد شمال مديرية ذوباب.

وكان طيران التحالف شن فجر اليوم ست غارات على مواقع مليشيات الحوثي وصالح المتمركزة بين ذوباب والمخا.

في ذات الوقت، تتواصل المعارك بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي وصالح شمال منطقة العمري في ذوباب مصحوبة بقصف مدفعي وصاروخي متبادل.