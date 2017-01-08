ارتفاع نسبي لسعر الذهب في السوق اليمنية وتوقعات لصعود قيمته خلال الأسابيع القادمة

تشهد أسعار الذهب في الأسواق اليمنية ارتفاعاً نسبياً مع انهيار سعر الريال اليمني أمام الدولار، بالإضافة للمكاسب الأسبوعية التي سجلها المعدن النفيس خلال الأسبوعين الماضيين، مطلع العام الجاري.

وقال أحد الصاغة لـ«المصدر أونلاين»، إن أسعر الذهب ارتفعت بسبب ارتفاع سعر الصرف، حيث وصل سعر الجرام الواحد عيار 21 إلى 10 آلاف و400 ريال، بينما وصل سعر الجرام الواحد عيار 18 إلى 8 آلاف و900 ريال.

يُشار إلى أن هذا السعر مرهون بقيمة المعدن النفيس، بينما تُضاف إليه قيمة التصنيع، والتي تتراوح ما بين 700 ريال يمني و1200 مضافة لقيمة الجرام الواحد.

وبحسب الصائغ فإن قيمة الجنيه (وزن 8 جرام) تساوي 83200 ريال.

وتوقف سعر الذهب اليوم عن 1170 دولاراً للأوقية، في انتظار لفتح جلساته منتصف الاثنين.

وتعرج ارتفاع أسعار الذهب أو انخفاضه عالمياً، على عاملين أساسيين، العامل الأول ارتقاع قيمة الدولار الأمريكي فكلما زادت مكاسب العملة الامريكية كلما انخفض سعر الذهب غالباً.

أما العامل الثاني سعر برميل النفط، بينما تبقى الأزمات الاقتصادية والسياسية هي العامل الأبرز في انخفاض أو ارتفاع قيمة المعدن الأصفر.

وبحسب توقعات، فإن المعدن الأصفر الثمين قد يتجه للمزيد من الارتفاع مستغلاً وضع الدولار الذي ينتظر تصريحات من ترامب وحتى دخوله للبيت الأبيض، مما قد يجعل الذهب يتجه نحو 1210 دولار للأونصة بحسب توقعاتهم قبل عودة المنحى السلبي.

لكن كل تلك المؤشرات ليست دقيقة.