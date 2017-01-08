الإعلان عن وفاة السياسي اليمني عبد السلام العنسي في صنعاء

أعلن الليلة في صنعاء عن وفاة السياسي والدبلوماسي اليمني عبدالسلام العنسي بعد صراع مع المرض.

ويعد عبدالسلام العنسي واحداً من أبرز السياسيين والقادة الحزبيين والتكنوقراط اليمنيين، حيث ساهم في تأسيس حزب المؤتمر الشعبي العام وصياغة أدبياته.

كما شغل العنسي منذ مطلع السبعينيات عدة مواقع حكومية وعضوية مجلس الشعب التأسيسي وكان آخر المناصب التي شغلها هي عضوية مجلس الشورى.

السيرة الذاتية للراحل كما نشرها موقع حزب المؤتمر:

ولد في مدينة صنعاء، ونشأ في مدينة إبّ، وفيها درس المرحلة الابتدائية، ثم رحل إلى مدينة القاهرة، ودرس فيها المرحلتين الإعدادية والثانوية، والتحق بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وتخرّج منها عام 1964م. كما درس على عدد من العلماء، منهم: والده، والعلامة (محمد عقيل)، والقاضي (عبدالكريم العنسي)، والإمام (محمد أبوزهرة)، والدكتور (رفعت المحجوب)، والقاضي (يحيى العنسي)، والعلامة المجتهد (محمد الغزالي)، والأستاذ (محمد محمود الزبيري).

عيّن وكيلاً لوزارة الإعلام، ووكيلاً لوزارة الأوقاف، وفي الإدارة المحلية، وعضوًا في مجلس الشورى عام 1971م، وعضواً لأكثر من عشر سنوات في مجلس الشعب التأسيسي، ثم رئيساً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عام 1984م، ثم عيّن سفيراً مفوضًا فوق العادة لليمن في السودان إلى عام 1993م، ثم سفيرًا في دولة قطر إلى عام 2001م، ثم عيّن عضواً في مجلس الشورى، وعيّن نائبا لرئيس لجنة الإصلاح الإداري والتنمية البشرية والتأمينات في هذا المجلس. شاركَ في تأسيس المؤتمر الشعبي العام عام 1982م، وعيّن رئيسًا للدائرة العامة، وأمين سر اللجنة الدائمة فيه حتى عام 1987م.

كما شارك في إعداد شرح واف لمفاهيم (الميثاق الوطني)، وبرامج العمل السياسي في المؤتمر الشعبي العام، ورأس وفود الحزب في عدد من اللقاءات والمحاورات مع أحزاب عربية أخرى داخل اليمن وخارجه، وتولى قيادة غرف العمليات الانتخابية البرلمانية في اليمن قبل تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990م أو بعدها، وألقى عدداً من المحاضرات السياسية والفكرية في عدد من المراكز الثقافية والمعسكرات.

يعد من أشهر الشخصيات السياسية في اليمن، وتطلق عليه قيادات المؤتمر الشعبي العام لقب (الأستاذ) نظراً لأدواره المهمة في إنشاء المؤتمر وقيادته منذ مراحله الأولى.