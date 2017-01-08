الحوثيون ينشؤون كياناً أسموه المجلس الأعلى لمقاومة العدوان لاستقطاب الشباب للجبهات

كشفت استمارة وزعتها مليشيات الحوثيين على الشباب في صنعاء عن حملة استقطاب واسعة دشنتها لاستقطاب الشباب للقتال في صفوفهم.

وحسب الاستمارة- حصل "المصدر أونلاين" على نسخة منها- فإن حملة الإستقطاب تتم تحت لافتة كيان جديد يدعى المجلس الأعلى لمقاومة العدوان.

وقال سكان لمحرر "المصدر أونلاين" إن الحوثيين يوزعون الإستمارات عبر نشطاء وعقال حارات موالين للجماعة. وتركز الإستمارة على جمع بيانات عن الأشخاص المستهدفين وأماكن إقامتهم الحالية والسابقة وأرقام الهواتف والمؤهل والمهارات والهواية والإنتماء السياسي.

وحسب السكان فإن حملة الاستقطاب التي تنفذها الجماعة تركز بشكل رئيسي على الفئة العمرية ١٤- ٢٥ والتي تضم الفتيان والشباب بغرض توظيف طاقاتهم لصالح الأنشطة العسكرية التي تديرها الجماعة.