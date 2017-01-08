قُتل قيادي في تنظيم أنصار الشريعة الفرع المحلي لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، اليوم الاحد ، بغارة شنتها مقاتلة أمريكية بدون طيار في مديرية مسورة شرق محافظة البيضاء (وسط اليمن).

وقالت مصادر خاصة لـ«المصدر أونلاين»، إن غارة شنتها مقاتلة امريكية بدون طيار ظهر اليوم,استهدفت أحد قيادات الصف الثاني في التنظيم يدعى "عبدالغني قاسم الرصاص"، وأدت لمقتله على الفور.

ولم تذكر المصادر اي تفاصيل إضافية حول عملية الاستهداف .

وسبق أن شن الطيران الأميركي ضربات جوية مماثلة، استهدفت قيادات في التنظيم المحظور عالمياً.

ومنذ الاعوام الماضية لقي العشرات من عناصره حتفهم,كان أبرزهم قائد قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، ناصر الوحيشي، والقيادي الميداني جلال بلعيدي.