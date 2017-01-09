بن دغر يعلن البدء بإرسال الاموال الى جميع المحافظات اليمنية وانتهاء ازمة الرواتب

قال رئيس الوزراء اليمني احمد عبيد بن دغر ان الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة المالية , ستقوم بإرسال الاموال الخاصة بالمرتبات الى جميع المؤسسات الحكومية في جميع المحافظات اليمنية بدء من اليوم الاثنين .

واضاف في تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" :"لن يكون هناك بعد اليوم موظف في اليمن بلا راتب، وزارة المالية سترسل الاموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات من اليوم الاثنين"

واكد بن دغر على ان اعلان موازنة الدولة لهذا العام سيكون قريباً وان الحكومة قد اولت اهتمامها لقطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والنظافة، ورعاية اسر الشهداء وعلاج الجرحى.

كما ان الحكومة ممثلة بوزارة المالية ستعمل على استخدام نظام البصمة وتقنية المعلومات الحديثة في صرف الرواتب للأشهر القادمة ,بما يضمن عدم تكرار اخطاء الماضي .