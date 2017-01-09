تعز.. الحوثيون يقصفون قرى الصلو ومقبنة واندلاع مواجهات بين مسلحي الجماعة في حيفان

كثفت مليشيات الحوثي وصالح مساء يوم الاحد, قصفها المدفعي على منازل المواطنين في قرى مديريات الصلو ومقبنة وحيفان بمحافظة تعز وسط اليمن.

وقال مصدر ميداني لـ"المصدر أونلاين" أن مليشيات الحوثي وصالح عادوت قصف منازل المواطنين ومواقع الجيش الوطني في قرية الصيار من تمركزاتهم في منطقة الشرف شرق الصلو. كما قصفت قرى البيع والمضابي في عزلة حمير غرب مديرية مقبنة من تمركزاتهم في الأخلود والبرح.

في سياق متصل، جددت مليشيات الإنقلاب المتركزة في قرية جعيله في الأحكوم قصفها المدفعي على مواقع الجيش الوطني أطراف المديرية، ومدفعية الجيش الوطني في نقيل هيجة العبد ترد على مصادر النيران.

وكانت مواجهات اندلعت بين مليشيات الحوثي والمتحوثين من ابناء المنطقة في عزلة الأحكوم بمديرية حيفان جنوب تعز . وقال مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" أن الاشتباكات اندلعت في وقت متأخر من مساء الاحد في تباب الخضر والدبعي باتجاة منطقة الكعاوش.

وبحسب المصدر، استخدم الطرفان الأسلحة المتوسطة والخفيفة، مرجعا سبب المواجهات إلى خلافات حول الأموال والذخائر. ‏

