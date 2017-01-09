الحكومة توّجه الوزارات والمؤسسات برفع كشوفات الراتب وفق كشف ديسمبر 2014

وجهت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، تعميماً لجميع الوزراء ومحافظو المحافظات بموافاة وزارة الخدمة المدنية بالكشوفات الخاصة بمرتبات شهر ديسمبر من العام الماضي.

وكانت الحكومة قد قالت بأنها ستصرف الرواتب لجميع موظفي الدولة، بعد إعلانها انتهاء أزمة السيولة المالية، ووصول مبالغ مالية من التي تم طباعتها في روسيا.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، فإن وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري، طالب المؤسسات الحكومية برفع الكشوفات وفقاً لمرتبات شهر ديسمبر 2014.

وسبق أن صرّح رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، بأنه لن يكون هناك موظف في اليمن بلا راتب، وإن وزارة المالية سترسل الأموال إلى جميع المؤسسات الحكومية وفي جميع المحافظات بدءاً من اليوم الاثنين.