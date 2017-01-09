الفرق الهندسية تنزع نحو 600 لغم أرضي من جبهة الساق في بيحان غرب شبوة

قال مصدر عسكري في مديرية بيحان بمحافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، إن فرق نزع الألغام التابعة للقوات الحكومية، انتزعت ما يقارب 600 لغم أرضي من المناطق التي سيطرت عليها خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضح المصدر - في تصريح نقله المركز الإعلامي للقوات الحكومية على صفحته بموقع التواص الاجتماعي «فيسبوك» - إن الفرق الهندسية تستمر في عملية نزع الألغام في جبهة الساق جنوب غرب بيحان.

ودرج مسلحو الجماعة على زراعة الألغام في الطرق العامة والمنازل من المناطق التي ينسحبون منها، منذ اندلاع الحرب مطلعا العام 2015، وأدى ذلك إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الذين يعودون إلى منازلهم.