التحالف يكثّف من غاراته الجوية في ذوباب والمخا ومعارك مستمرة في مقبنة والوازعية

كثفت مقاتلات ومروحيات التحالف العربي اليوم الاثنين، من غاراتها على مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، في مديريتي ذوباب والمخا غربي تعز (جنوب غرب اليمن).

وقالت مصادر ميدانية لـ«المصدر أونلاين»، إن أربع غارات جوية استهدفت مواقع في جبل الشبكة بمديرية ذوباب، وعشر غارات استهدفت مواقع في منطقة الجديد وزوارق تهريب أسلحة قبالة منطقة واحجة.

كما قصفت مروحيات الأباتشي بخمسة غارات مواقع في مدينة وكورنيش المخا، في الوقت الذي ما يزال تحليق المقاتلات مستمراً، بينما استهدفت غارات مواقع في غرب الكدحة في ذوباب.

وبالتزامن مع القصف الجوي المكثف، تدور مواجهات عنيفة مصحوبة بقصف مدفعي وصاروخي متبادل بين القوات الحكومية والحوثيين وسط مديرية ذوباب.

وقال مصدر عسكري إن القوات الحكومية تسيطر نارياً على معسكر العمري، وتكثف من ضرباتها المدفعية والصاروخية على مواقع في منطقة الجديد.

في سياق متصل، أحكمت القوات الحكومية والمقاومة سيطرتها على جبل العويد في العبدلة بمديرية مقبنة غرب مدينة تعز، بينما تقصف مواقع الحوثيين في منطقة راسن بني عمر غرب الشمايتين بمديرية الوازعية.

وفي مناطق كرش جنوب محافظة تعز، يقصف الحوثيون وقوات صالح منازل المدنيين من مواقع تمركزهم في الحويمي والشريجة.