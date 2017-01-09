القوات الحكومية تسيطر على معسكر العمري وتتقدم إلى منطقة الجديد جنوب غرب اليمن

قال مصدر عسكري اليوم الاثنين، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية سيطرت على معسكر العمري في مديرية ذوباب غرب تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وقوات صالح.

وأضاف لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية والمقاومة تقدمت إلى منطقة الجديد، بينما شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية عدة غارات، وسط تراجع كبير للحوثيين نحو مدينة المخا.

واستهدفت الغارات الجوية منطقة الجديد والكدحة ومزارع الأسد الحمدلي.

وأشار إلى أن العشرات من الحوثيين سقطوا قتلى وجرحى في المعارك، فضلاً عن إصابة عدد من عناصر المقاومة والقوات الحكومية.

وبدأ هجوم القوات الحكومية عند ساعات الفجر، وتمكنت حتى ساعات المساء من السيطرة على المعسكر الأهم الذي يسيطر عليه الحوثيون وقوات صالح منذ أشهر.