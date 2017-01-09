مقتل 17 حوثياً وإصابة آخرين بمعارك ضد القوات الحكومية والمقاومة غرب محافظة شبوة

قال مصدر محلي إن 17 مسلحاً من جماعة الحوثيين والقوات الموالية لصالح قُتلوا اليوم الاثنين، جراء المعارك التي دارت ضد القوت الحكومية في جبهة الساق غرب محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).

واندلعت المعارك بعد هجوم عنيف شنه المسلحون الحوثيون على مواقع القوات الحكومية في منطقة الصفحة فجر اليوم، واستمرت حتى ساعات الظهيرة، طبقاً لما أفاد به المصدر «المصدر أونلاين».

وبحسب المصدر فإن 3 من الحوثيين أُسروا، وأُصيب العشرات منهم بجروح متفاوتة.

وبموازاة المعارك على الأرض، شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية غارات على مواقع للجماعة المسلحة في المنطقة، وأسفر القصف عن ضحايا وتدمير آليات عسكرية.