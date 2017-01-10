القوات الحكومية تتقدم في جبهة البقع شمال صعدة والتحالف يقصف مخازن أسلحة

حققت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية اليوم الثلاثاء، مكاسب عسكرية وسيطرت على عدد من المواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة، معقل جماعة الحوثيين (أقصى شمال اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن القوات الحكومية سيطرت على التلال المطلة على مثلث البقع الرابط بين محافظتي صعدة والجوف (شمال شرق)، بعد معارك عنيفة ضد الحوثيين وحلفاءهم من قوات صالح.

وبموازاة المعارك، شنت المقاتلات الحربية التابعة للتحالف الذي توده السعودية، غارات استهدفت مخزن أسلحه في جبال أبواب الحديد بمديرية باقم القريبة من الحدود السعودية اليمنية.

وقال شهود عيان إن الأعمدة الدخان تصاعدت من المواقع.

وتسيطر القوات الحكومية على منفذ باقم الحدودي وتقدمت في علب، وخاضت معارك ضارية ضد مسلحي الجماعة والقوات الموالية للرئيس السابق على مدى الأسابيع الماضية.