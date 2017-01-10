وفاة طفل متأثراً بإصابته جراء انفجار مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقتهم في البيضاء

لقي طفل مصرعه اليوم الثلاثاء في محافظة البيضاء (وسط اليمن)، متأثراً بجروح أصيب بها جراء انفجار بقايا مقذوف أطلقه الحوثيون على منطقتهم، بمديرية الزاهر الأسبوع المنصرم.

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين»، إن الطفل ياسر عبدالرب الحميقاني أُصيب بجروح بالغة مع رفيقه محمد العاقل الذي توفي على الفور في الخامس من يناير نتيجة انفجار بقايا أحد المقذوفات، في منطقة الجبح.

لكنه اليوم لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى المدينة، فيما يزال رفيقه الثالث محضار الحبجي في حالة خطرة.

ويواصل الحوثيون وقوات صالح عمليات قصف مكثفة وعشوائية بمدافع الهاوتزر وصواريخ الكاتيوشا، وتستهدف في الغالب منازل المدنيين والقرى السكنية، ويؤدي ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.