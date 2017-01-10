مصادر حكومية تكشف عن خلافات بين قيادات عسكرية في محافظة شبوة

طفت على السطح بوادر صراع «نفوذ» بين السلطة المحلية في محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن)، ممثلة بالمحافظ أحمد لملس وقائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاه ناصر علي النوبة.

وقالت مصادر حكومية في المحافظة لـ«المصدر أونلاين»، إن الصراع لم يكن وليد اللحظة، بل بدأ منذ شهور قبل تولي المحافظ لملس مهامه كمحافظ للمحافظة، بل كانت منذ المحافظ الراحل عبدالله علي النسي.

أضافت المصادر «بداية الخلافات بدأت منذ منتصف مايو من العام الماضي، مع إصدار قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل العولقي قراراً بإقالة قائد كتيبة حماية الشركات التابع للواء 21 علي ضرمان».

لكن ضرمان رفض القرار بإيعاز من اللواء النوبة، وبعد أيام رضخ الأخير للقرار وأصدر قرار بقبول إقالة ضرمان.

في أواخر أكتوبر الماضي، أعلن قائد كتيبة حراد شمال شرق المحافظة العقيد يوسف الكربي التمرد على اللواء النوبة قائد اللواء 30 مشاه الذي تنتمي له كتيبة حراد، وسبب التمرد عدم اهتمام قائد اللواء بالكتيبة وعدم صرف مستحقاتها من تغذية ورواتب وتسليح أسوة ببقية كتائب اللواء.

وقالت المصادر «تكررت الخلافات بين اللواء النوبة مع شركة الغاز المسال التي حاولت إصلاح الأنبوب في منطقة الهضبة شرق عتق، إلا أن اللواء النوبة منع الفنيين من مواصلة عملهم حتى صرف مبالغ طالب بها، تحت بند حماية معدات الشركة وبلغت عشرات الآلاف من الدولارات».

وأضافت «في اليوميين الماضيين وجه المحافظ مذكرة إلى قيادة أركان الجيش اليمني، مطالبا فيها بضم كتيبة حراد إلى المنطقة العسكرية الثالثة مالياً وإدارياً، مما أثار حفيظة اللواء النوبة ووجه بمذكرة مماثلة إلى رئيس هيئة الأركان يتهمه فيها بالمساعدة على تمرد الكتيبة».

وأشارت إلى أن رئاسة الجمهورية استدعت اللواء النوبة الى العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن).

ورجحت المصادر بأنه من المرتقب صدور قرار بتعيين العميد الركن فرج حسين العتيقي قائداً لمحور عتق وقائداً للواء 30 مشاه، خلفاً للنوبة.

