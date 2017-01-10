هجوم للقوات الحكومية يستهدف مواقع للحوثيين في جبل حبشي غرب تعز

هاجمت القوات الحكومية والمقاومة الشعبية مساء اليوم الثلاثاء، مواقع مسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في بلاد الوافي شمال جبل حبشي غرب مدينة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الهجوم بدأ قبل ساعتين من لحظة كتابة الخبر (7:40 مساءً)، واستهدف المواقع في منطقة شرف العينين شمال بلاد الوافي.

وحتى اللحظة سيطرت القوات الحكومية على التبة الصفراء. وكان الحوثيون قد دفعوا أمس الاثنين، بتعزيزات جديدة إلى منطقتي العينين والصراهم الواقعة شمال بلاد الوافي، والمطلة على الطريق الرابط بين تعز والحديدة (غرب).

في سياق متصل، عززت القوات الحكومية تقدمها في شمال مديرية الوازعية بعد السيطرة على جبل غباري، المُطل على منطقة المثلث القريبة من الشقيراء مركز المديرية.