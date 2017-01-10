الحوثيون يشترطون إطلاق المقاومة لأسرى مقابل تسليم جثمان «الصبيحي» وأسرة الأخير ترفض

رفضت أسرة قائد اللواء ثالث حزم العميد عمر سعيد الصبيحي اليوم الثلاثاء، تسلم جثة العميد التي يحتجزها الحوثيون، بعد مقتله في معارك تحرير منطقة كهبوب غرب محافظة لحج (جنوب اليمن).

وقالت مصادر لـ«المصدر أونلاين»، إن أسرة الصبيحي رفضت قبول شروط الحوثيين، التي عرضوها في مقابل تسليم جثة والدهم، والتي فيها إطلاق أسرى حوثيين لدى المقاومة.

واشترط الحوثيون عبر محافظ لحج الذي عينته الجماعة، إطلاق المقاومة الشعبية لسراح 20 مسلحاً حوثياً، بالإضافة إلى تحييد قبائل الصبيحة عن المعارك وانسحابهم من المواقع التي سيطروا عليها.

ورفضت أسرة الصبيحي الشروط، وردت أنها لن تخضع لابتزاز وضغوط الجماعة المسلحة وحلفاءها من القوات الموالية للرئيس السابق.

وعاد موكب من قبائل الصبيحة ظهر اليوم، إلى منطقة صلاح الدين بمدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد (جنوبي اليمن) حيث منزل الصبيحي.

وأدت الأسرة وقبائل الصبيحة صلاة الغائب على العميد عمر الصبيحي في ملعب نادي الجزيرة، وتقدم المئات من جنود القوات الحكومية والمقاومة موكب التشييع الجنائزي.

وألقى نجل الصبيحي كلمة عقب الصلاة، قال فيها «لن نقبل الذل ووالدنا البطل لم يقبل الذل بحياته ولن نقبل بالمذلة بمماته ولن نطالب باستلام جثمانه بعد اليوم بعد رفض الحوثيين تسليمها شاكرا كل ابناء الجنوب على ما بذلوه».