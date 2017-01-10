الرئيس «هادي» يصدر قرارات جمهورية بتعيينات جديدة في الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم الثلاثاء، قرارات جمهورية بتعيينات في الحكومة اليمنية ووزارة الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الانباء اليمنية «سبأ».

وبحسب الوكالة فإنه صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (5) لسنة 2017 قضت المادة الأولي منه بتعيين التالية اسمائهم في المهام المذكورة قرين كل اسم:

- حسين منصور سعيد أميناً عاماً لمجلس الوزراء.

- أبو الفضل أحمد الصعدي أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع البرامج والخطط.

- عزيز حمود ناشر أميناً عاماً مساعداً لمجلس الوزراء لقطاع الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (6) لسنة 2017 قضت المادة الأولي منه بتعيين عبدالسلام عبدالله باعبود نائبا لوزير الادارة المحلية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (7) لسنة 2017 قضت المادة الأولي بتعيين كل من:

- اللواء محمد سالم بن عبود الشريف وكيلاً لوزارة الداخلية.

- العميد الدكتور أحمد أحمد الموساي وكيلاً لوزارة الداخلة لشؤون الأمن.

- العميد عبدالله يحيى جابر وكيلاً لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية.

- العميد أحمد علي مسعود وكيلاً مساعداً لوزارة الداخلية لشؤون الأمن.

- العقيد عبدالناصر عثمان وكيلاً مساعدا لوزارة الداخلية لشؤون الموارد البشرية والمالية.