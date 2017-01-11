استرالي خُطف من العاصمة صنعاء اواخر العام الماضي يطالب حكومته بالتدخل

ظهر مواطن استرالي خُطف في شهر سبتمبر من العام الماضي من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها المسلحون الحوثيون, في اليمن ,في شريط فيديو وهو يطلب من حكومته قبول طلبات خاطفيه المجهولين، بحسب ما افاد موقع سايت الاميركي المعني بمتابعة مواقع الاسلاميين المتطرفين.

وظهر في الفيديو الاسترالي الذي قدم باعتباره كريغ ماكليستر وهو يقرا بيانا فيما كان سلاح موجها الى راسه.

وقال المخطوف ان خاطفيه سيقتلونه اذا لم تتم تلبية مطالبهم التي لم يحددها.

وبث التسجيل الذي مدته 12 ثانية على احد المواقع في 10 كانون الثاني/يناير، بحسب سايت.

وخطف ماكليستر في ايلول/سبتمبر 2016 في العاصمة اليمنية صنعاء التي تخضع لسيطرة الحوثيين.

وكان ذكر في شريط فيديو بث في تشرين الاول/اكتوبر انه يعمل كمدرب لكرة القدم.

وقال حينها ان خاطفيه يطلبون مالا.

وبحسب وسائل اعلام استرالية فان ماكليستر عمل مدربا للشبان دون 16 عاما في فريق كرة قدم في صنعاء لمدة عامين كما عمل مدربا لمدة اربع سنوات في تعز جنوب غرب اليمن.

وشهد اليمن العديد من عمليات خطف اجانب في العقود الاخيرة. كما تستخدم قبائل خطف الاجانب في كثير من الاحيان لاجبار السلطات على تنفيذ مطالب.

لكن بعض عمليات الخطف نفذتها مجموعات اسلامية متطرفة مثل القاعدة التي لها نفوذ في جنوب اليمن وجنوب شرقه.

*المصدر : أ ف ب