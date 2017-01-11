مقتل ٢٢ مسلحاً حوثياً في قصف لطيران التحالف على معسكر تدريبي في الحديدة

قال مصدر محلي بأن 22 مسلحاً حوثياً لقو مصرعهم وجرح آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، يوم الثلاثاء ، على معسكر تدريبي لمسلحي الجماعة والقوات الموالية لصالح، في الصليف بمحافظة الحديدة (غرب اليمن).

وأوضح المصدر لـ«المصدر أونلاين»، بأن اربع غارات جوية استهدفت تجمعات الحوثيين في معسكر تدريبي بمنطقة "حرفه" الواقعة خلف مقر الدفاع الجوي في ميناء الصليف.

وقالت مصادر محلية اخرى لـ"المصدر أونلاين" إن الغارات استهدفت زورقين للحوثيين أثناء عملية تدريب كانو يقومون بها في ذات المنطقة .

وخلال الأيام الماضية، كثفت المقاتلات الحربية من ضرباتها الجوية على معسكرات الحوثيين، في محافظة الحديدة ، بالتزامن مع العملية التي أطلقها الجيش الوطني بإسناد من قوات التحالف العربي لتحرير السواحل الغربية لليمن على البحر الأحمر.