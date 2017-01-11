تجدد المعارك في ذوباب غرب تعز ومقاتلات التحالف تقصف مواقع المليشيات  

تجدد القصف المدفعي والصاروخي المتبادل في الساعة الاولى من يوم الاربعاء بين الجيش الوطني ومليشيات الحوثي وصالح في مديرية ذوباب غرب تعز وسط اليمن.

وقال مصدر عسكري لـ"المصدر أونلاين" إن الجيش الوطني يشدد في هذه اللحظات "2:00"صباحا،قصفه على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في مناطق السيمال والمعقر والجديد شمال ذوباب.

في حين تقصف مليشيات الحوثي وصالح بالمدافع مواقع قوات الجيش الوطني بمنطقة كهبوب غرب المضاربة وجبال العمري المطلة على معسكر العمري.

من جهتها، جددت مقاتلات التحالف العربي الليلة غاراتها على مواقع مليشيات الحوثي وصالح شمال مديرية ذوباب غرب تعز.

وبحسب المصدر، شنت مقاتلات التحالف أربع غارات على مواقع المليشيات الإنقلابية الواقعة شمال معسكر العمري، وغارتين على منطقة الجديد شمال ذوباب.

يأتي تجدد المواجهات والغارات بعد ساعات من الهدو مصحوباً بتكثيف تحليق طيران الإستطلاع في سماء ذوباب المشرفة على مضيق باب المندب الاستراتيجي.