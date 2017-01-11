حوثيون يهاجمون منزلاً بالرشاشات والقنابل اليدوية في مدينة صعدة ويقتلون مدنياً

لقي مدني مصرعه بعد أن هاجم مسلحون حوثيون منزله بالرشاشات والقنابل في مدينة صعدة، معقل الجماعة المسلحة (أٌقصى شمال اليمن)، حسبما قال مصدر محلي اليوم الأربعاء.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن الحوثيين حاصروا منزل علي شتوي وأطلقوا النيران التحذيرية من أجل تسليم نفسه، بعد أيام من قتل الأخير لأحد المسلحين في المنطقة.

وأضاف «رفض شتوي تسليم نفسه، وأطلق النار على الحوثيين».

وتابع بأن الحوثيين فتحوا نيران رشاشاتهم نحو منزل شتوي، ومن ثم ألقوا القنابل اليدوية ليؤدي الحادث إلى احتراق المنزل وتدميره بشكل جزئي، بالإضافة إلى مقتل شتوي.