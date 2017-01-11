الأمن الباكستاني يسجن 17 طالباً يمنياً بتوجيهات من سفير اليمن في إسلام أباد

ألقت سلطات الامن الباكستانية اليوم الأربعاء، القبض على 17 طالباً يمنياً في إسلام أباد، وأودعتهم في أربعة من سجون المدينة، بناءً على طلب من السفير اليمني، حسبما قال مصدر طلابي.

وقال الطالب معاذ الصوفي لـ«المصدر أونلاين»، إن السفير مطهر العشبي طالب من قوات الأمن بسجن 17 طالباً وتفريقهم عن بعض، بحجة أنهم أثاروا الشغب في مقر السفارة.

وأضاف «السفير العشبي خيّر الطلاب بعدم الاعتصام مرة أخرى والمطالبة بحقوقهم أو سجنهم، لكن الطلاب رفضوا الأول واختاروا الثاني، بعد أن تقطعت بهم السبل».

وكان العشرات من الطلاب قد اعتصموا في مقر السفارة منذ أيام، للمطالبة بصرف مخصصاتهم المالية.