مقتل جندي وإصابة 5 آخرين بانفجار سيارة مفخخة استهدفت حاجزاً أمنياً في أبين

قُتل جندي وأُصيب 5 آخرين في انفجار بسيارة مفخخة استهدف نقطة أمنية للقوات الحكومية، في مديرية لودر بمحافظة أبين (جنوب شرق اليمن)، اليوم الأربعاء، حسبما قال شهود عيان.

وأفاد المصدر «المصدر أونلاين»، بأن سيارة مفخخة اقتربت من حاجزاً أمنياً لقوات الحزام الأمني، في المنطقة الواقعة بين مدينة لودر وامعيين، وأدى الانفجار إلى مقتل قائد السيارة وجندي.

وأضاف «أُصيب خمسة من الجنود بعضهم في حالة صحية حرجة».

وحتى اللحظة لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث، لكن أصابع الاتهام تشير إلى عناصر تنظيم الدولة الإسلامية، أو ما يُسمى بتنظيم «داعش» الذي سبق وأن شن هجمات مماثلة.

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