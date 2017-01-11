إقالة الأصبحي من وزارة حقوق الإنسان وتعيينه سفيراً لليمن لدى المغرب

أدى عز الدين الأصبحي اليوم الأربعاء اليمين الدستورية سفيراً لليمن لدى المغرب بعد إقالته من منصبه السابق وزيراً لحقوق الإنسان.

وكان الأصبحي عين وزيراً لحقوق الإنسان في حكومة المهندس خالد بحاح التي تشكلت في أواخر ٢٠١٤.



ويعد الأصبحي واحداً من أبرز الشخصيات اليمنية حضوراً في الأوساط الحقوقية العربية والدولية ويحظى بعلاقات واسعة مع مختلف المنظمات الدولية.



وشغل الأصبحي في السنوات الأخيرة لحكم الرئيس السابق صالح عضوية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وقبلها رأس منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان.

ولم يصدر حتى اللحظة قرار بتعيين بديل للأصبحي في وزارة حقوق الإنسان.