أكثر من 22 غارة جوية للتحالف تستهدف مواقع الحوثيين شمال ذوباب والمخا غرب تعز

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الأربعاء، أكثر من 22 غارة جوية على تجمعات ومواقع وآليات لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح، غربي محافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال مصدر عسكري لـ«المصدر أونلاين»، إن الغارات استهدفت مواقع في شمال مديرية ذوباب، وتعزيزات قادمة من المخا.

وقصفت المقاتلات بعشر غارات تجمعات وآليات ومنصات إطلاق صواريخ بين منطقتي الجديد والمقعر، وسبع غارات على مواقع شمال معسكر العُمري، وخمس غارات على آليات وتجمعات شرق منطقة الكدحة.

وذكر المصدر إن عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين سقطوا جراء القصف.

في سياق متصل، تحاصر القوات الحكومية مواقع الحوثيين شمال معسكر العُمري، وتؤمّن المواقع المحررة، بالتوازي مع عملية نزع الالغام التي زرعها الحوثيون في الطرقات المؤدية إلى معسكر العُمري.