الخارجية توجه السفارة اليمنية في باكستان إطلاق سراح الطلاب اليمنيين دون قيد أو شرط

وجه وزير الخارجية عبدالملك المخلافي اليوم الأربعاء، السفير اليمني في باكستان بإطلاق سراح الطلاب اليمنيين الموقوفين في إسلام أباد دون قيد أو شرط.

وكانت سلطات الامن الباكستانية ألقت القبض على 17 طالباً يمنياً واودعتهم السجون، بتوجيه من السفير اليمني مطهر العشبي، بعد اعتصامهم في مبنى السفارة ومطالبتهم بمستحقاتهم.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية «سبأ»، عن مصدر في وزارة الخارجية قوله، إن الوزير المخلافي أبلغ السفير العشبي بأهمية مراعاة ظروف الطلاب، والالتزام بالتعليمات والتعامل معهم بالحرص والحوار، وإرسال تقرير عاجل عما حدث.

وأكد حرص الحكومة على معالجة أوضاع الطلاب، وتستكمل حالياً إجراءات صرف مستحقات الطلاب في باكستان و10 دول أخرى.

وقال «رئيس الوزراء أحمد بن دغر أصدر توجيهات واضحة إلى وزارة المالية، بسرعة إرسال مستحقات الطلاب فيما تبقى من البلدان والعمل بما من شأنه حل أوضاع الطلاب المبتعثين بصورة جذرية».