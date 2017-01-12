غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح في الحديدة

شنت مقاتلات التحالف التحالف العربي مساء يوم الاربعاء غارات جوية مكثفة على مواقع عسكرية خاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات صالح في محافظة الحديدة الساحلية (غربي اليمن).

وقال مصدر محلي لـ«المصدر أونلاين» ان الطيران الحربي شن 11 غارة على مواقع متفرقة بمعسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصليف شمالي المحافظة.

واضاف المصدر "ان الطيران شن ثلاث غارات اخرى على مواقع بالقرب من منطقة النخيلة في مديرية الدريهمي".

ومساء الثلاثاء، قصفت مقاتلات التحالف بأربع غارات تجمعات الحوثيين وقوات صالح في معسكر تدريبي بمنطقة "حرفة" قرب مقر الدفاع الجوي في ميناء الصليف، أسفر عن مقتل 22 مسلحاً حوثياً وجرح آخرين، حسب المصدر.

