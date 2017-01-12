الوسط الصحفي يشيع جثمان الفقيد «العبسي» إلى مقبرة الكرامة بصنعاء الجمعة القادم

قال بيان صادر عن نقابة الصحفيين اليوم الخميس، إن الوسط الصحفي سيشيع جثمان الزميل «محمد العبسي»، إلى مثواه الأخير بعد غد الجمعة.

وذكر البيان - الذي تلقى «المصدر أونلاين» نسخة منه - إن جثمان "العبسي" سيوارى الثرى في مقبرة الكرامة في سواد حنش جوار الفرقة الأولى مدرع بعد الصلاة عليه عقب صلاة الجمعة في جامع التقوى في شارع القاهرة (الدائري الشمالي).

ونوهت نقابة الصحفيين بأن عملية دفن الجثمان تأتي بعد عملية التشريح واستكمال الاجراءات الخاصة بنقل عينة من اجزاء الجسم المختلفة الى الخارج واضاف إن العينة وصلت إلى العاصمة الأردنية عمان مساء اليوم، وذلك لتخضع للفحص في مركز الأدلة الجرمية الأردنية ومعرفة أسباب الوفاة.

وكانت المؤشرات دفعت باتجاه ان العبسي لقى حتفه مسموما، لكن التحليلات ستوضح سبب الوفاة بشكل رئيسي.