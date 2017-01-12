مصادر: المبعوث الأممي سيزور عدن بخطة أممية معدلة لعملية السلام في اليمن

نقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر يمنية، إن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ٬ سيزور عدن (جنوبي اليمن) قريبا بعدما ينجز مباحثات في العاصمة السعودية الرياض٬ مع المسؤولين بخصوص الوضع في اليمن.

وسيلتقي ولد الشيخ الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ووزير خارجيته٬ لبحث آخر التطورات المتعلقة بالجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة٬ خاصة فيما يتعلق بالتعديلات التي أدخلت على مشروع خطته للسلام.

وكانت الحكومة اليمنية قد رفضت الخطة السابقة٬ نظرا لعدم تطابقها مع المرجعيات الثلاث الخاصة بالتسوية السياسية في اليمن٬ والمقرة من قبل المجتمع الدولي.

عودة المبعوث الأممي الخاص باليمن٬ إلى المنطقة٬ جاءت بعد أيام قلائل على إبعاد مجلس الأمن الدولي الملف اليمني عن أجندته٬ بصورة مؤقتة٬ وذلك لإعطاء فرصة لولد الشيخ لاستئناف جهوده من أجل التوصل إلى تسوية سياسية٬ تنهي الصراع المسلح في البلاد، حسب المصادر.

وقالت إن ولد الشيخ سيسعى في هذه الجولة إلى التركيز على طرح مقترحات لا تتعارض والتفويض الدولي الممنوح له٬ حيث تؤكد الأوساط السياسية اليمنية أن الجهود التي بذلها ولد الشيخ العام الماضي٬ تجاوزت مسألة التفويض ومسألة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي٬ وفي المقدمة القرار 2216.