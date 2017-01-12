القوات الحكومية والمقاومة تصد هجمات للحوثيين وقوات صالح في الجوف وميدي

أفاد المركز الإعلامي للقوات الحكومية اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية صدت هجمات للحوثيين في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، ومدينة ميدي (شمال غرب).

وقال المركز على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن القوات الحكومية والمقاومة الشعبية خاضت معارك كبيرة ضد المسلحين الحوثيين والقوات الموالية لصالح، في منطقة وقز بمديرية المصلوب غرب الجوف.

وأضاف إن المعارك اندلعت بعد هجوم للحوثيين.

وأشار إلى أن مدفعية القوات الحكومية قصفت مواقع الحوثيين في جبهة الغيل، مما يُرجح سقوط قتلى وجرحى من عناصر الجماعة المسلحة وقوات صالح.

وفي ميدي، قال المركز إن «وحدات الجيش تكسر محاولة هجومية لميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية بمنطقة ميدي ومصرع عدد من عناصرها».