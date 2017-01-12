تجدد المعارك بين القوات الحكومية والحوثيين جنوب غرب محافظة تعز وشمال لحج

تجددت المعارك بين القوات الحكومية والمقاومة من جهة، والحوثيين وقوات صالح من جهة أخرى، في ذوباب بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن) وشمال محافظة لحج (جنوب).

وقالت مصادر ميدانية لـ«المصدر أونلاين»، إن المعارك تجددت وسط مديرية ذوباب، دون تحقيق أي تقدم يُذكر على الأرض، فيما هاجمت القوات الحكومية مواقع للحوثيين في منطقة المنصورة جنوب مديرية الوازعية.



وفي مدينة تعز مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم، شنت القوات الحكومية هجوماً على مواقع في جبل المنعم بمنطقة الربيعي، وسيطرت على موقع الحرم وقرية تبيشعة وتباب طوره والمنظار.



في السياق ذاته، أحبطت القوات الحكومية هجوم للحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق، على مواقع التبة الحمراء غربي قرية الجريبة بمنطقة كرش شمال لحج.



وبحسب مصدر محلي، فإن القصف ما يزال مستمراً بين الطرفين.

وأضاف «سقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات الانقلابية خلال معارك الساعات الماضية»، لكنه لم يورد حصيلة محددة.