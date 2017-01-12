غارات للتحالف على مواقع للحوثيين في باقم بصعدة والقوات الحكومية تتقدم إلى آل صبحان

شنت مقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية اليوم الخميس، غارات على مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين وقوات صالح في مديرية باقم بمحافظة صعدة (أقصى شمال اليمن).

وقال مصدر عسكري في المحافظة التي تُعد معقل الجماعة المسلحة لـ«المصدر أونلاين»، إن الضربات الجوية استهدفت مواقع في مفرق باقم، بالتزامن مع معارك عنيفة على الأرض.

وأضاف إن القوات الحكومية تقدمت في المديرية وسيطرت على منطقة آل صبحان، بعد معارك عنيفة ضد المسلحين الحوثيين وحلفاءهم، خلّفت قتلى وجرحى دون ان يشير إلى حصيلة محددة.

وقال المصدر إن القوات الحكومية قصفت بالمدفعية الثقيلة وقذائف الدبابات مواقع للحوثيين في منطقة أبواب الحديد.

