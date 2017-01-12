خلال 24 ساعة.. مقتل خمسة مدنيين وإصابة 19 آخرين بنيران الحوثيين في تعز

قتل خمسة مدنيين وأصيب 19 آخرون بقذائف ورصاص قناصة مليشيات الحوثي وصالح في مديرية جبل حبشي وضواحي مدنية تعز وسط اليمن.

وأكد مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين" مقتل (اياد محمود الشرعبي 20 سنه، و شوقي عبد الباسط الشرعبي)، واصيب خمسة آخرين (محمود قائد الشرعي، علي الشرعبي، عبد الرحمن ناصر، صهيب عبدالرحمن، خلدون أحمد عقلان ).

وبحسب المصدر، سقط القتلى والجرحى جراء سقوط قذيفة عليهم أثناء تواجدهم جوار جامع التقوى في حي الظهرة بمنطقة بئر باشا أطلقتها المليشيات من شارع الخمسين شمال المدينة.

في سياق متصل، كثفت مليشيات الحوثي وصالح في الساعات الماضية عمليات قنص المدنيين في قرى "وهر" و"العنيين" و"قشيبه" و"القحفة" بمنطقة بلاد الوافي شمال مديرية جبل حبشي غربي تعز. ‏

وافاد مصدر محلي لـ"المصدر أونلاين "، مقتل الطفلة ‏عهود محمد مهيوب محمد - 17 سنة- بقذيفة سقطت على منزلهم في قرية وهر، واصيب (سعود حسان أحمد، عبده حسان عباس) برصاص قناصة المليشيات المتمركزين في جبال العنيين.

كما قتل المواطن علي بن علي محمد الحاج 55 عام، وإصيبت إبنته نجوى ومدنيين آخرين برصاص قناصة المليشيات.

وطبقا للمصدر، قتل المواطن علي بن علي الحاج أثناء مشاركته في تشييع مواطنة توفيت في بلاد الوافي، وأصيبت إبنته وسائق سيارة إسعاف و إمرأة وطفلها خلال محاولتهم سحب جثة الحاج علي بعد تعرضه للقنص، ولم يتنس للمصدر الحصول على أسمائهم.

من جهة أخرى، قتل المواطن سعيد علي فرحان الشرعبي 65 عام، واصيب ثمانية آخرون جراء سقوط قذيفتين عليهم أثناء تأديتهم صلاة العشاء في حي المقوات بمنطقة عصيفرة شمال مدينة تعز.

وبحسب مصادر حقوقية، أصيب ثمانية مدنيين في القذيفتين التي أطلقتها مليشيات من شارع الخمسين، وأغلبهم شباب وأطفال "محمد رزاز فرحان محمد 10 سنوات، فواز أحمد سعيد ناجي 25 عام، رشاد سعيد علي فرحان 20 عام، إبراهيم عبدالحافظ فارغ غالب 22عام، عبدالواسع علي نصر الوصابي 35 عام، خالد إبراهيم سالم الوصابي 20 عام، طارق غالب علي فرحان 23 عام، وليد إبراهيم سالم الوصابي 25 عام".