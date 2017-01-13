القوات الحكومية تستكمل تحرير جبل المنعم في تعز وطيران التحالف يقصف مواقع المليشيات في ذوباب

جدد طيران التحالف العربي قبل قليل غاراته على مواقع مليشيات الحوثي وصالح في المديريات الغربية لمحافظة تعز, وسط اليمن.

وقالت مصادر ميدانية لـ"المصدر أونلاين" أن طيران التحالف شن في وقت متأخر من مساء الخميس أربع غارات على آليات تعزيزات مليشيات الحوثي وصالح بمنطقة الربيعي غربي مدينة تعز.

واضاف استهدفت الغارات آليات عسكرية شمال مصنع الطلاء، وقصف مدرعة وعربتين على متنهما تعزيزات لمليشيات الحوثي وصالح , كانت في طريقها إلى محيط جبل المنعم في الربيعي.

وكان الجيش الوطني أعلن في ساعة متأخرة من مساء الخميس استكمال تحرير جبل المنعم في منطقة الربيعي غرب تعز.

من جهة أخرى، استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع المليشيات في منطقة الجديد شمال مديرية ذوباب الساحلية غربي تعز.

كما شن طيران التحالف ثلاث غارات على تجمعات مليشيات الحوثي وصالح قرب جبل الخزان المشرف على معسكر العُمري غرب ذوباب .

في ذات الوقت يتواصل القصف المدفعي والصاروخي المتبادل بين الجيش الوطني والمليشيات في مناطق وسط وغرب ذوباب.

