الجيش الأمريكي يعلن مقتل عدد من عناصر القاعدة في البيضاء بغارات الدرونز خلال الأسبوعين الماضيين

اعلن الجيش الأمريكي يوم الخميس أنه قتل عدداً من المسلحين المشددين الذين قال إنهم يتبعون تنظيم القاعدة في ضربتين بمحافظة البيضاء وسط اليمن خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال في بيان له تداوله الإعلام الأمريكي إن طائرات من دون طيار شنت غارتين على مسلحين "تابعين لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب" الأولى في 29 ديسمبر الماضي والثانية في الثامن من شهر يناير الجاري.

واوضح البيان الصادر عن الجيش الأمريكي أن الضربة التي نفذتها طائرات الدرونز غير المأهولة في الثامن من يناير كانون الثاني "قتلت عنصرا للقاعدة وأن الضربة التي سبقتها نفذت في 29 ديسمبر كانون الأول قتلت اثنين من أعضاء التنظيم".

وكانت مصادر خاصة لـ"المصدر أونلاين" قالت إن الغارة التي شنتها المقاتلات امريكية بدون طيار في الـ 29 من ديسمبر الماضي، واستهدفت دراجتين ناريتين كانتا تقلان 4 من مسلحي التنظيم في منطقة امضمار بمديرية الصومعة، ما أدى لمقتلهم جميعاً.

كما نشر المصدر أونلاين خبراً في وقت لاحق عن الغارة الأخرى التي شنها الطيران الامريكي ظهر يوم الاحد الماضي 8 يناير بمديرية مسورة شرق محافظة البيضاء، استهدفت أحد قيادات الصف الثاني في التنظيم يدعى "عبدالغني قاسم الرصاص"، وأدت لمقتله على الفور.

وتواصل الطائرات الأمريكية التحليق في أجواء عدد من المحافظات اليمنية وتنفيذ ضربات بشكل متقطع تستهدف مسلحين تقول إنهم يتبعون تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

