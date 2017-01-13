مقتل طفل في إطلاق مسلحين حوثيين النار على حفل زفاف في عمران

قال سكان محليون في محافظة عمران "شمال اليمن" إن طفلاً قتل جراء اطلاق مسلحي جماعة الحوثيين نيران اسلحتهم الرشاشة مساء الخميس، صوب مدنيين في أحد الأعراس.

وافادت المصادر "المصدر أونلاين" أن الحوثيين اقتحموا عرس نجل شيخ قبلي يدعى دحان شطير بمدينة عمران، وأطلقو الرصاص باتجاه الضيوف ما أدى إلى مقتل الطفل المعمري 14 عام .

وبحسب المصادر فقد تم نقل جثة الطفل القتيل إلى ثلاجة مشفى عمران العام، وأن قبائل جبل يزيد وعيال سريح اللتين ينتمي اليهما الشيخ شطير والمعمري تداعت للاجتماع يوم الجمعة للتحديد موقف بشأن الحادثة.

وبحسب شهود عيان فإن المسلحين الحوثيين الذين اعتدو على العرس وقتلو الطفل ينتمون لمحافظة صعدة، واستقدمتهم المليشيات إلى عمران لمهام ما يعرف بالأمنيات.

