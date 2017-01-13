اشتدت وتيرة المواجهات في مديرية ولد ربيع بمحافظة البيضاء (وسط اليمن) بين مليشيات الحوثي وقوات صالح من جهة ومسلحي المقاومة من جهة أخرى يوم الخميس ما أدى لمقتل 11 مسلحاً من الجانبين.

وقال مصدر في المقاومة الشعبية لـ "المصدر أونلاين" إن المواجهات تصاعدت في مديرية "ولد ربيع" التابعة لقيفة رداع إثر محاولة مليشيات الحوثي وصالح التقدم باتجاه مواقع تحت سيطرة المقاومة، وأن تسعة من مسلحي الحوثي قتلوا فيما قتل اثنان من مسلحي المقاومة الشعبية اثناء التصدي للهجوم، وهما عبدالله علي الهلالي وعبدالرحمن احمد الهلالي.

وحسب المصدر ذاته فقد تمكن مسلحو المقاومة من التصدي لمحاولة تقدم المليشيات الانقلابية باتجاه منطقة "عبل الشواهرة" تحت غطاء قصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وأوضح المصدر، أن اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة اندلعت بين الطرفين، استمرت لساعات طويلة.

وأشار المصدر، إلى أن المليشيات أجبرت على التراجع تحت ضربات رجال المقاومة الشعبية.

وتفرض مليشيات الحوثي وقوات صالح حصاراً خانقا منذ أكثر من أربعة أشهر على المواطنين المدنيين في منطقة "عبل الشواهرة" بمديرية ولدربيع في محاولة منها لاقتحام المنطقة وإخضاع الأهالي لسلطة المليشيا بالقوة، إلا أنها لم تتمكن من اقتحام المنطقة رغم تنفيذ عدة هجمات.