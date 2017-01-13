6 غارات جوية تستهدف معسكرات للحوثيين وقوات صالح في محافظة ذمار وسط اليمن

شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الجمعة، ست غارات على معسكرات تسيطر عليها مليشيات الحوثي وقوات صالح في مدينة ذمار "وسط اليمن".

وأكد شهود عيان ان اربع غارات استهدفت مدرسة الشرطة في ذمار القرن، ،وان غارتين استهدفتا معسكر سامة شرق المحافظة.

وكان طيران التحالف قد استهدف بعدد من الغارات نهاية ديسمبر من العام الماضي، اجتماع لعدد من الضباط الموالين للرئيس السابق في مدرسة الحرس الجمهوري بمعسكر الاستقبال في ذمار،وأصيب على إثرها مدير المدرسة العميد ناصر حميد،وقتل عددا من الضباط والأفراد.

*الصورة من الارشيف