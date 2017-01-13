إحراق مدرعة والسيطرة على طقمين تابعين للحوثيين في اشتباكات مع قبائل الحدا بذمار

شهدت مديرية الحدا بمحافظة ذمار مواجهات بين مجاميع قبلية ومليشيات الحوثي التي داهمت المنطقة بغرض اختطاف مواطنين.

وقالت مصادر محلية بمديرية الحدا "للمصدر أونلاين" شرق محافظة ذمار، إن اشتباكات دارت، مساء الجمعة، بين مليشيات الحوثي من جهة، وأبناء منطقة "الزاهر بزييدة الحدا" من جهة اخرى.

وتابعت المصادر أن الإشتباكات اندلعت إثر قيام المليشيات بمداهمة المنطقة بغرض اختطاف أشخاص، بتهمة ولائهم للشرعية ومشاركتهم للجيش الوطني في مأرب، وقد رفض الأهالي تسليم الأشخاص المستهدفين.

ونتيجة لإصرار المليشيات على اختطاف من تتهمهم بمساندة الحكومة الشرعية فقد تمترس الأهالي في التلال المحيطة بالمنطقة وواجهوا المليشيات مستخدمين ما لديهم من أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وحسب سكان فإن مدرعة تابعة للحوثيين احترقت، فيما تم السيطرة على طقمين من قبل أبناء المنطقة، ولا زال الوضع متوتراً حتى لحظة كتابة الخبر.

