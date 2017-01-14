مقتل 3 من عناصر المقاومة وإصابة جنديين من الأمن بمواجهات في مدينة عدن

قال مصدر محلي في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة (جنوبي اليمن) اليوم السبت، إن ثلاثة من عناصر المقاومة سقطوا قتلى وأُصيب آخرين في اشتباكات متقطعة مع قوات الأمن، اندلعت منتصف الليلة الماضية.

وذكر المصدر لـ«المصدر أونلاين»، إن اشتباكات اندلعت بين عناصر من المقاومة في خور مكسر، لكن قوات الأمن تدخلت في المواجهات، ودارت معارك بين مقاومة خور مكسر وجنود الامن استخدم فيها الأسلحة الثقيلة.

وأفاد بأن قوات الأمن اعتقلت العشرات من عناصر المقاومة، وأودعتهم في سجن البحث الجنائي.

وتابع «هاجم عناصر المقاومة مقر البحث الجنائي وحاصروه من أجل الإفراج عن المعتقلين، وتجددت المعارك بين الطرفين حتى اللحظة».

وأشار إلى أن الدراسة توقفت في الحي، فيما التزم العشرات من السكان منازلهم.

من جهة، قال بيان للشرطة في المدينة إن جنديين من حراسة إدارة البحث الجنائي أُصيبا بجروح، «بعد قيام مسلحون خارجون عن النظام والقانون بهجوم مسلح على إدارة البحث الجنائي المحاذية لمبنى إدارة أمن خور مكسر».

وأضاف «المسلحون حاولوا إخراج مسلحين تم احتجازهم ليل أمس ممن قاموا بمحاصرة قسم شرطة كريتر وهم مدججين بالقنابل والأسلحة الرشاشة»

وأوضح البيان «بدأت حادثة إطلاق النار بعد مغرب أمس، وذلك حين اندلعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين مجموعتين مسلحتين بالقرب من مسجد العجل بحي كريتر امتدت لاحقاً إلى سوق القات المجاور».